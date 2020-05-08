Бойовики 5 разів обстрілювали українських воїнів

8 травня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, БпЛА, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Мар’їнка противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а по оборонцях Авдіївки задіював великокаліберні кулемети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Оріхового та Кримського ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів, а також станкових протитанкових гранатометів. Загалом окупанти на цьому напрямку випустили 27 мін 120-го калібру.

Внаслідок ворожих обстрілів три військовослужбовці ООС отримали поранення.

Що було раніше: 8 вересня окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним, було поранено трьох воїнів.