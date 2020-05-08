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У Дніпровському апеляційному суді спалах COVID-19

П'ятниця, 8 травня 2020, 22:16

Спалах коронавірусу зафіксували у Дніпровському апеляційному суді, голова суду просить про термінове тестування усіх працівників.

Джерело: пресслужба суду з посиланням на голову суду Наталю Деркач

Пряма мова: "Просимо вжити заходів для проведення термінового тестування всіх працівників суду для своєчасного ізолювання всіх інфікованих на COVID-19. Важливо не лише убезпечити суддів та працівників апаратів судів від поширення вірусу, а й самих відвідувачів судів".

Деталі: Зазначається, що наразі у чотирьох працівників апарату суду підтвердили коронавірус.

Також повідомляється, що з початку карантину скоротили відвідування приміщення суду громадянами та встановили особливий режим роботи.

Проте суд до цього часу працює у штатному режимі. Тому Деркач направила термінове звернення до Департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації, щоб у суді протестували усіх працівників.

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областьДніпросудкоронавірус
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