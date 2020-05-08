Окупанти поранили ще одного українського захисника
П'ятниця, 8 травня 2020, 23:19
Увечері 8 травня російські найманці обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Піски.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних Сил України. Воїн перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров’я - задовільний.
Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.
Що було раніше: 8 вересня окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним, було поранено трьох воїнів.
Українська правда