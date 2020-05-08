Окупанти поранили ще одного українського захисника

Увечері 8 травня російські найманці обстріляли позиції українських захисників поблизу населеного пункту Піски.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник застосував автоматичні станкові гранатомети. Осколкове поранення отримав один військовослужбовець Збройних Сил України. Воїн перебуває у лікувальному закладі під наглядом медиків. Стан його здоров’я - задовільний.

Підрозділи Об’єднаних сил, які обороняються, застосували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Що було раніше: 8 вересня окупанти накрили вогнем позиції ОС під Широкиним, було поранено трьох воїнів.