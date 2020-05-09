У США рекордне зростання безробіття за місяць з часів Великої Депресії

Через пандемію коронавірусу, у квітні в США зафіксували найбільше зростання безробіття за один місяць з часів Великої Депресії.

Джерело: дані Бюро статистики праці США, які цитує "Голос Америки"

Деталі: Рівень безробіття у США склав 14,7%. Кількість безробітних збільшилась на 20,5 мільйона за місяць.

Президент США Дональд Трамп висловив впевненість в тому, що втрачені робочі місця повернуться після пандемії.

Відомо, що протягом останніх семи тижнів 33 мільйони осіб у США подали на допомогу по безробіттю. Закон США, прийнятий для підтримки економіки, передбачає виплату 600 доларів щотижня в якості допомоги по безробіттю до літа.

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