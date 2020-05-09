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Порошенко вважає, що євроатлантичний курс України існує лише на папері

Субота, 9 травня 2020, 00:22
Фото: УП

П’ятий президент та лідер політичної партії "Європейська солідарність" вважає, що зміна влади віддалила можливість вступу України до НАТО та Європейського Союзу.

Джерело: виступ Порошенка під час Міжнародної конференції "Мир та війна", передає пресслужба "ЄС"

Дослівно: "Він зазначив, що зміна влади, яка сталася минулого року, на жаль, віддалила перспективу членства України в НАТО та Європейському Союзі. Відданість цьому курсу залишається лише на папері, але за дванадцять місяців – жодного конкретного кроку, констатує п’ятий Президент". 

Деталі: Порошенко стверджує, що нова влада призупинила процес євроінтеграції.

"Чи не хочуть, чи не можуть, чи не знають як, чи на Путіна озираються. Версії є різні, але точно видно, що процес, як мінімум, поставлений новою владою на паузу", – заявив лідер партії.

Водночас, п’ятий президент обіцяє, що "Євросолідарність" не дасть звернути із євроатлантичного курсу. 

"Але є й хороші новини. Українська опозиція, уособлена "Європейською Солідарністю", стоїть на твердих євроатлантичних позиціях, і ніхто нас з цієї дороги не зверне. А, головне, як показують опитування громадської думки, більшість українців підтримують і вступ України до ЄС, і членство в НАТО, бо розуміють, що лише там – гарантія безпеки країни та кожного її громадянина", –  сказав Порошенко. 

Українська правда
Теми: ПорошенкоєвроінтеграціяНАТОЄС


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