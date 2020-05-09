Порошенко вважає, що євроатлантичний курс України існує лише на папері
П’ятий президент та лідер політичної партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вважає, що зміна влади віддалила можливість вступу України до НАТО та Європейського Союзу.
Джерело: виступ Порошенка під час Міжнародної конференції "Мир та війна", передає пресслужба "ЄС"
Дослівно: "Він зазначив, що зміна влади, яка сталася минулого року, на жаль, віддалила перспективу членства України в НАТО та Європейському Союзі. Відданість цьому курсу залишається лише на папері, але за дванадцять місяців – жодного конкретного кроку, констатує п’ятий Президент".
Деталі: Порошенко стверджує, що нова влада призупинила процес євроінтеграції.
"Чи не хочуть, чи не можуть, чи не знають як, чи на Путіна озираються. Версії є різні, але точно видно, що процес, як мінімум, поставлений новою владою на паузу", – заявив лідер партії.
Водночас, п’ятий президент обіцяє, що "Євросолідарність" не дасть звернути із євроатлантичного курсу.
"Але є й хороші новини. Українська опозиція, уособлена "Європейською Солідарністю", стоїть на твердих євроатлантичних позиціях, і ніхто нас з цієї дороги не зверне. А, головне, як показують опитування громадської думки, більшість українців підтримують і вступ України до ЄС, і членство в НАТО, бо розуміють, що лише там – гарантія безпеки країни та кожного її громадянина", – сказав Порошенко.