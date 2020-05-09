Саакашвілі оцінив роботу Антикорсуду та НАБУ

Колишній президент Грузії та новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що Антикорупційний суд працює дещо "незграбно", а Національне антикорупційне бюро може працювати краще.

Джерело: Саакашвілі в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"

Пряма мова: "Але для того, щоб вони (інвестори – УП) сюди зайшли - зовсім інші регуляції потрібні, зовсім інші податки потрібні, бюрократії потрібно набагато менше. Потрібні суди.

У нас є в принципі вже перші задатки у вигляді антикорупційного суду, але він маленький і дуже незграбний поки.

У нас є Національне антикорупційне бюро, яке в принципі теж не бере хабарів, але я б хотів, щоб вони набагато краще працювали. Все інше у нас поки досить прогниле. Всі реформи, спроби реформ нікуди не зайшли".

Деталі: Голова Виконкому вважає, що Україна може стати "індустріальним хабом Європи", але для цього, по-перше, треба зменшити рівень бюрократії.

"У нас є шанс. З Китаю йдуть підприємства. Україна може знову стати індустріальним хабом Європи, реально може стати, перший раз на такому рівні", – сказав Саакашвілі.

Він також стверджує, що під час реформування важлива роль президента Володимира Зеленського. Перевага останнього в тому, за словами Саакашвілі, що він не є представником старої політичної еліти.

Що передувало: 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.

Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віце-прем'єра з реформ.

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