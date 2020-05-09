Саакашвілі оцінив роботу Антикорсуду та НАБУ
Колишній президент Грузії та новопризначений голова Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі вважає, що Антикорупційний суд працює дещо "незграбно", а Національне антикорупційне бюро може працювати краще.
Джерело: Саакашвілі в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера"
Пряма мова: "Але для того, щоб вони (інвестори – УП) сюди зайшли - зовсім інші регуляції потрібні, зовсім інші податки потрібні, бюрократії потрібно набагато менше. Потрібні суди.
У нас є в принципі вже перші задатки у вигляді антикорупційного суду, але він маленький і дуже незграбний поки.
У нас є Національне антикорупційне бюро, яке в принципі теж не бере хабарів, але я б хотів, щоб вони набагато краще працювали. Все інше у нас поки досить прогниле. Всі реформи, спроби реформ нікуди не зайшли".
Деталі: Голова Виконкому вважає, що Україна може стати "індустріальним хабом Європи", але для цього, по-перше, треба зменшити рівень бюрократії.
"У нас є шанс. З Китаю йдуть підприємства. Україна може знову стати індустріальним хабом Європи, реально може стати, перший раз на такому рівні", – сказав Саакашвілі.
Він також стверджує, що під час реформування важлива роль президента Володимира Зеленського. Перевага останнього в тому, за словами Саакашвілі, що він не є представником старої політичної еліти.
Що передувало: 7 травня президент України Володимир Зеленський призначив Міхеіла Саакашвілі головою Виконавчого комітету реформ, який входить до складу Національної ради реформ при президенті України.
Раніше для Саакашвілі в Києві пророкували посаду віце-прем'єра з реформ.
Передісторія:
- У липні 2017 року президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Грузинського громадянства його позбавили у грудні 2015 року.
- У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив Саакашвілі до 3 років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
- У травні 2019 року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство України – і той одразу повернувся в Київ, а потім навіть брав участь у виборах до Верховної Ради.
- Грузія домагалася екстрадиції Саакашвілі з України і за часів Петра Порошенка, і за президентства Володимира Зеленського. Також грузинська влада просила видати її колишнього президента з Польщі, коли Саакашвілі перебував там після вигнання з України.