Коронавірус не полишає Буковину: за день 82 нових випадки

У Чернівецькій області 8 травня підтвердили 82 нових випадки інфікування коронавірусом, усього в області – 2179 заражень.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 8 травня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них – у Чернівцях. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2179 осіб".

Деталі: Цього ж дня одужали 19 мешканців області. Загалом на Буковині вилікувались 317 осіб.

Лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.

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