Коронавірус не полишає Буковину: за день 82 нових випадки
Субота, 9 травня 2020, 04:20
У Чернівецькій області 8 травня підтвердили 82 нових випадки інфікування коронавірусом, усього в області – 2179 заражень.
Джерело: голова Чернівецької ОДА у Facebook
Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 8 травня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них – у Чернівцях. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2179 осіб".
Деталі: Цього ж дня одужали 19 мешканців області. Загалом на Буковині вилікувались 317 осіб.
Лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.
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Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
- За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.
Українська правда