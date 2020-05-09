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Коронавірус не полишає Буковину: за день 82 нових випадки

Субота, 9 травня 2020, 04:20
Коронавірус не полишає Буковину: за день 82 нових випадки

У Чернівецькій області 8 травня підтвердили 82 нових випадки інфікування коронавірусом, усього в області – 2179 заражень. 

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осадчук у Facebook

Пряма мова: "На Буковині сьогодні, 8 травня, офіційно підтверджено ще 82 випадки зараження коронавірусом, 35 із них – у Чернівцях. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2179 осіб".

Деталі: Цього ж дня одужали 19 мешканців області. Загалом на Буковині вилікувались 317 осіб. 

Лабораторний центр дослідив 376 нових зразків.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
  • За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.

Українська правда
Теми: Чернівецька областькоронавірус
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