У МЗС розповіли, скільки українців лікуються від COVID-19 за кордоном
Субота, 9 травня 2020, 05:28
За останніми даними, 146 українських громадян отримують лікування від коронавірусу за межами країни.
Джерело: Міністерство закордонних справ у Facebook
Деталі: Найбільше наших громадян лікуються в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.
Водночас побороли захворювання 62 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.
Померли за кордоном 8 наших громадян.
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Нагадаємо:
- В Україні за минулу добу зафіксовано 504 нових випадки захворювання на коронавірус, 21 людина померла, але 310 пацієнтів одужали.
- За час пандемії підтверджено 14195 випадків COVID-19.
Українська правда