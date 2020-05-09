У МЗС розповіли, скільки українців лікуються від COVID-19 за кордоном

За останніми даними, 146 українських громадян отримують лікування від коронавірусу за межами країни.

Джерело: Міністерство закордонних справ у Facebook

Деталі: Найбільше наших громадян лікуються в Італії – 121 людина. Також 6 українців хворіють на COVID-19 у Чехії, 4 – у Німеччині, 3 – в Австрії, по 2 – у США та Швеції.

Водночас побороли захворювання 62 громадянина України. Зокрема, 22 українця вилікувались у Греції, 6 – у Польщі, 5 – в Іспанії.

Померли за кордоном 8 наших громадян.

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