Помічниця доньки Трампа захворіла на коронавірус – CNN

Особиста помічниця Іванки Трамп, доньки президента США, захворіла на коронавірусну інфекцію.

Джерело: CNN із посиланням на власне джерело

Деталі: Хвора вже декілька днів не перебуває біля Іванки Трамп. За словами джерела телеканалу, помічницю протестували про всяк випадок, хоча вона не мала властивих захворюванню симптомів.

Окрім Іванки Трамп, на коронавірус протестували і її чоловіка Джареда Кушнера. У обох результати виявились негативними.

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