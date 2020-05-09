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Помічниця доньки Трампа захворіла на коронавірус – CNN

Субота, 9 травня 2020, 06:26

Особиста помічниця Іванки Трамп, доньки президента США, захворіла на коронавірусну інфекцію.

Джерело: CNN із посиланням на власне джерело

Деталі: Хвора вже декілька днів не перебуває біля Іванки Трамп. За словами джерела телеканалу, помічницю протестували про всяк випадок, хоча вона не мала властивих захворюванню симптомів. 

Окрім Іванки Трамп, на коронавірус протестували і її чоловіка Джареда Кушнера. У обох результати виявились негативними. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • Президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Майка Пенса щодня будуть тестувати на коронавірус.
  • У члена військово-морського флоту США, який служить одним з особистих камердинерів президента Дональда Трампа, підтвердили позитивний результат тесту на коронавірус.

Українська правда
Теми: СШАТрампкоронавірус


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