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На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг – Зеленський

Субота, 9 травня 2020, 15:29
На Закарпатті до кінця року відремонтують 370 км доріг – Зеленський

В межах програми "Велике будівництво" на Закарпатті планується до кінця року відремонтувати рекордні 370 км доріг.

Джерело: президент Володимир Зеленський під час поїздки до Закарпатської області, повідомляє пресслужба президента

Пряма мова: "Це справді велика кількість, якщо з 2018 на 2019 рік у нас було без Маріупольської дороги десь 600 км на всю країну, то тут майже 400 на одну область. Дороги, інфраструктура – один з найважливіших пріоритетів для нашої держави".

Деталі: Зеленський відвідав пункт пропуску на кордоні з Угорщиною і ознайомився зі станом реалізації у регіоні національної програми "Велике будівництво".

"Побачили п’ять садків та п’ять шкіл, які повинні бути готовими, незважаючи ні на що, щоб першого вересня щасливі діти пішли в нормальні умови. Розпочато будівництво семи спортивних комплексів – навіть там, де цього не було багато років", – розповів президент.

В пункті пропуску він також відвідав мостовий перехід на кордоні через річку Тиса. Зеленському доповіли, що трафік мостом надто щільний через його низьку пропускну здатність. При цьому неможливо модернізувати об'єкт, збільшивши кількість смуг.

Президент заявив, що планується зробити ще два сучасні пропускні пункти, щоб розвантажити трафік.

Водночас для оптимізації руху на пропускному пункті в Чопі планується запровадити електронну чергу.

Українська правда
Теми: ЗеленськийЗакарпаттядороги
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