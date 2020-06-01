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Стефанішина має стати новим віцепрем’єром з євроінтеграції

Понеділок, 1 червня 2020, 19:12

Парламент має намір призначити нового віцепрем’єра, що замінить на цій посаді Вадима Пристайка.

Цю інформацію "Європейській правді" підтвердили два не пов’язаних одне з одним джерела.

Новим керівником європейського та євроатлантичного напрямку, як очікується, стане Ольга Стефанішина, яка до вересня 2019 року керувала Урядовим офісом з координації європейської та євроатлантичної інтеграції.

Відставка Пристайка, а також можливе призначення Стефанішиної вже погоджені з керівництвом країни. За словами джерел "Європейської правди" раніше розглядалася можливість того, що ця ротація відбудеться наприкінці літа. Втім, згодом було ухвалене рішення провести її якнайшвидше, щоби активізувати роботу уряду в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ближчим часом має відбутися представлення кандидатки членам фракції "Слуга народу". Не виключено, що у разі погодження кандидатури її затвердження відбудеться вже поточного тижня.

Вадим Пристайко, як очікується, у разі відставки очолить одну з українських закордонних дипломатичних місій; за інформацією ЄвроПравди, така перспектива із ним вже обговорювалася. Як відомо, Пристайко є кар’єрним дипломатом, до призначення в уряд працював послом у Канаді, очолював місію при НАТО, був заступником та першим заступником міністра закордонних справ.

Стефанішина є юристом-міжнародником та фахівцем з європейського права. Після звільнення з Урядового офісу працювала в юридичному бізнесі.

Нагадаємо, робота Урядового офісу з координації європейської та євроатлантичної інтеграції у останні півроку стикнулася з кадровими проблемами. "Європейська правда" рекомендувала уряду якнайшвидше їх вирішити ожививши діяльність цієї структури. 

Детальніше у публікації "Врятувати асоціацію: чому урядова євроінтеграція потребує другого дихання"

Теми: євроінтеграціяКабінет міністрів
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