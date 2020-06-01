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Постріли та собака: в Авакова розповіли, як затримували київського "мінера"

Понеділок, 1 червня 2020, 19:35

При затриманні "мінера" мосту Метро поліцейські використали штурмового пса, який відігнав чоловіка від пакета, в якому могла бути вибухівка.

Джерело: речник МВС Артем Шевченко у Facebook

Пряма мова Шевченка: Добре спрацював при затриманні спецпідрозділ Департамент "Корпус оперативно-раптової дії" Національної поліції України: бійці спустили на "мінера" штурмового собаку. Тварина і вогонь у повітря відігнали його від великої валізи із псевдовибухівкою. Потім його блискавично затримали.

Деталі: Речник наголосив, що на місці події були снайпери, поліцейські човни та бронетехніка – загалом 300 поліцейських.

Що передувало: Близько 14.00 1 червня до поліції надійшло повідомлення про замінування мосту Метро. По мосту припинили рух транспорту та столичного метрополітену. На перемовини до зловмисника вирушили правоохоронці. Про його мотиви і вимоги нічого не повідомлялося. 

О 15.20 чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту Метро у Києві, затримали.

Українська правда
Теми: КиївМВСметро


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