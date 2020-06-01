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Новини 1 червня: "мінер" на мосту Метро, міжнародне авіасполучення

Понеділок, 1 червня 2020, 21:42

У Києві знову "замінували" міст Метро, Туреччина почне приймати українських туристів з липня — актуальні новини 1 червня.

Про "мінування"

Вдень патрульна поліція перекрила рух транспорту на мосту Метро у зв’язку з повідомленням про замінування.

Через годину чоловіка, який повідомив про "замінування" мосту, затримали. У затриманого не було вибухового пристрою — він мав при собі муляж, у якому знаходилась земля.

Про авіасполучення

З 15 червня Україна відновить авіасполучення з Туреччиною, Грецією, Кіпром, Чорногорією, Хорватією та Грузією — про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Також про відновлення з 16 червня рейсів до ЄС повідомив аеропорт "Київ".

Пізніше стало відомо, що Туреччина почне приймати українських туристів з 1 липня — країни домовилися про відновлення туристичних подорожей.

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