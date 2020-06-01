Відкриття авіарейсів: ICAO оприлюднила рекомендації для перевізників

Міжнародна організація цивільної авіації опублікувала низку рекомендацій щодо здоров’я у сфері авіаперевозок у зв’язку з пандемією COVID-19.

Джерело: AFP

Деталі: Протокол був розроблений міжнародної цільовою групою, сформованою ICAO та з допомогою інших установ ООН, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я і Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA).

Очікується, що протокол буде затверджений в понеділок виконавчим комітетом.

Рекомендації покликані служити "основою" для забезпечення безпеки пасажирів і робітників у літаках і в аеропортах. Після прибуття в аеропорти люди повинні пред'явити довідку про стан здоров'я і пройти початкову перевірку температури. Онлайн-реєстрація перед прибуттям в аеропорт повинна мати пріоритет, а проходи через систему безпеки повинні бути змінені, щоб обмежити фізичний контакт і очікування в чергах. Температурні перевірки також повинні проводитися після прибуття рейсу в місце призначення.

Носіння маски повинне бути обов'язковою всередині літака і терміналів, також має дотримуватися фізична відстань між людьми не менше трьох футів (один метр).

Проте, організація просить пасажирів залишатися якомога далі один від одного, наскільки це дозволяють показники заповнюваності в літаку. Вона також виступає за те, щоб продукти на борту були попередньо упаковані, а самі літаки регулярно дезінфікувалися.

Ці заходи не є обов'язковими, проте будуть сприяти безпечному поверненню авіаперевезень - зазначив представник ICAO.

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