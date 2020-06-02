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Резніков не бачить загрози просування російських військ углиб України

Вівторок, 2 червня 2020, 08:56
Резніков не бачить загрози просування російських військ углиб України

Широкомасштабна війна з Росією зараз малоймовірна, адже Україна зміцнила армію, вважає міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Джерело: Резніков в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, Liga.net

Пряма мова: "Просування російських військ глибше в територію України я вже не бачу як загрозу, тому що 350 000 українських військових пройшли випробування на східному фронті. Це серйозний потенціал, яким не володіють сьогодні і багато європейських країн.

Тому я думаю, що широкомасштабної війни на сьогодні бути не може. Тим більше в умовах економічної кризи і коронавірусної пандемії. Так, виклик є, але ми з цим викликом живемо шість років...

Насправді війна відбувається не на сході України, війна відбувається на сході Європи. Тому ми і закликаємо, і запрошуємо наших західних партнерів: давайте переглянемо Будапештський меморандум, дамо йому оцінку. Відверту, чесну, дивлячись один одному в очі. І будемо думати, що робити далі".

Деталі: 2 червня Олексій Резніков разом із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, головою Офісу президента Андрієм Єрмаком та іншими високопоставленими чиновниками відвідає Німеччину, де будуть обговорювати і ситуацію на Донбасі, і ініціативи щодо деокупації Криму.

Довідка: Будапештський меморандум – міжнародно-правовий акт, відповідно до якого Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як держава, що не володіє таким озброєнням. Натомість Росія, Великобританія та США стали гарантами незалежності і територіальної цілісності України.

У кінці минулого року президент Володимир Зеленський заявив, що мріє про нову глобальну угоду, яка гарантувала б Україні та іншим державам безпеку.

Теми: РосіявійнаДонбасармія
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