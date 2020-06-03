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На коронавірус захворіли ще 62 мешканці Києва, з них 10 медиків

Середа, 3 червня 2020, 12:11
На коронавірус захворіли ще 62 мешканці Києва, з них 10 медиків

Минулої доби у Києві на коронавірус захворіли 62 людини, із них 10 медиків.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко під час онлайн пресконференції 3 червня

Пряма мова: "Кількість мешканців Києва, в яких підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 62 людини. Із них 10 медиків. На сьогодні в Києві вже 3133 підтверджених випадки захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, що захворіли минулої доби: 38 жінок віком від 24 до 95 років та три дівчинки – 5, 7 і 10 років. А також 16 чоловікiв від 30 до 83 років і п'ятеро хлопчиків – від 3 до 14 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу 38 людей. Усього коронавірус подолали 756 мешканців столиці.

Найбільше випадків захворювання зафіксували в Солом'янському районі – 10, Деснянському - 9 та у Дніпровському і Шевченківському – по 8 випадків.

 

Загалом, за словами мера, у стаціонарах столичних лікарень наразы перебувають 184 хворих на коронавірус. 40 пацієнтів - у важкому стані, троє з них підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Також у стаціонарах перебувають 84 мешканці міста з підозрою на коронавірус. Серед них – 10 дітей.

Показник заповненості лікарень першої хвилі, що приймають хворих на коронавірус у столиці – 40 відсотків.

Не відступає і захворюваність на пневмонію. З цим діагнозом у столиці до стаціонарів загалом госпіталізовано 352 людини. Всім хворим на пневмонію теж роблять ПЛР- тести.

Кличко закликав киян уважно ставитися до свого здоров'я.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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