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Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти

Середа, 3 червня 2020, 12:46
Зеленський створив Раду з розвитку вищої освіти

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Ради з питань розвитку вищої освіти в Україні.

Джерело: Офіс президента

Пряма мова: "Її завданнями, серед іншого, будуть удосконалення якості та змісту вищої освіти в Україні, підготовка пропозицій для вдосконалення законодавства в цій галузі, зокрема щодо фінансової автономії закладів вищої освіти, механізму залучення приватних інвестицій та розвитку державно-приватного партнерства".

Деталі: Згідно з указом, Кабмін до 1 листопада має розробити та затвердити стратегію розвитку вищої освіти на 2021 – 2031 роки, а до 1 грудня затвердити державну програму відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів.

Крім того, уряд та Інститут стратегічних досліджень разом з Національною академією педагогічних наук України до 1 вересня мають розробити та затвердити державну програму розвитку науково-дослідницької інфраструктури в Україні та план заходів щодо популяризації природничих наук і математики.

Також до 1 вересня поточного року уряд має розробити план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів.

Згідно з указом, керівник ОПУ упродовж 2  тижнів має подати проект положення про Раду з питань розвитку вищої освіти в Україні та пропозиції щодо її персонального складу.

Зеленський підкреслив, що найближчим часом в ОПУ проведуть зустрічі з представниками дошкільної, середньої та професійно-технічної освіти, щоб разом визначити шляхи розвитку та вдосконалення цих рівнів.

Що було раніше: 2 червня президент Володимир Зеленський під час зустрічі із ректорами провідних українських вищих навчальних закладів обговорив проблему кадрового голоду в країні і закликав вирішувати її разом. Зокрема, президент поцікавився: "Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?"

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський під час останньої пресконференції поскаржився на великих кадровий голод щодо призначень на посади зокрема в уряді.

Українська правда
Теми: Зеленськийосвіта
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