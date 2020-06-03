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Німеччина проти участі Росії в G7, поки триває анексія Криму

Середа, 3 червня 2020, 19:29

Уряд Німеччини заявив у середу, що Росія була виключена з гурту держав G7 через анексію Криму і нині підстав для повернення РФ до клубу немає.

З такою заявою у середу виступив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

"Спеціально щодо Росії з 2014 року діє рішення, що замість тогочасного формату G8 зустрічі проводяться у форматі G7 до подальшого повідомлення.  І підстава для цього рішення зберігається, тому що воно було ухвалене на підставі анексії Криму, що суперечить міжнародному праву, а вона (анексія - ЄП.) триває", - заявив Зайберт.

"В руках російського керівництва залишається те, щоб покласти край цій ситуації", - додав речник німецького уряду. 

Водночас він підкреслив, що рішення щодо дати проведення саміту та запрошення гостей є у компетенції головуючої у G7 країни, якою зараз є США. 

"Якщо ж хотілось би змінити формат G7, це було б можливо тільки при одностайному рішенні G7", - додав речник.

Президент США Дональд Трамп, який цього року приймає саміт G7, вирішив перенести заплановану на червень зустріч семи країн через пандемію коронавірусу. Ймовірно, саміт відбудеться у вересні, і Трамп хотів би запросити на нього також Росію, Індію, Південну Корею та Австралію.

Нещодавно Трамп назвав G7 "дуже застарілою групою", яка не відображає правильно все те, що відбувається у світі.

У середу 3 червня Трамп виступив на захист своєї ідеї запросити Росію на саміт "Групи семи" цього року, апелюючи до "здорового глузду". 

У Кремлі заявили, що потребують додаткової інформації з приводу можливої участі у саміті.

Проти пропозиції Трампа виступила Велика Британія, допустивши, втім, можливість запрошення Росії як гостя.Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловився проти ідеї Трампа, як і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНімеччина
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