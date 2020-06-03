Новини 3 червня: нові послаблення карантину, День фермера

Із 5 червня – нові послаблення карантину: для ресторанів, храмів, літніх людей та літаків, Зеленський створив в Україні нове свято — актуальні новини 3 червня.

Про послаблення

Кабмін вирішив послабити карантин: з 5 червня дозволяється повноцінно працювати закладам харчування, церквам — проводити богослужіння, людям старше 60-ти — покидати оселю, авіакомпаніям — здійснювати внутрішні рейси.

Закордонні авіаперельоти уряд планує дозволити з 15-го червня.

Про День фермера

Зеленський створив в Україні нове свято — 19 червня буде щорічно відзначатися День фермера.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Гео Лерос заявив, що передав у НАБУ відомості, які свідчать про корупційну діяльність глави ОП Андрія Єрмака, його кума нардепа Миколи Тищенка та ексдепутата Київради Дениса Комарницького.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що дозволяє громадянам України змінювати не лише прізвище, а й по батькові.

Бельгійський Королівський оперний театр Ла Монне використав кадри бійок з Верховної Ради для реклами нового сезону виступів.

У Міністерстві внутрішніх справ запустили мобільний додаток, який дозволяє перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

МВС ініціює законопроект, за яким громадяни, які постійно перевищують швидкість, втрачатимуть права і змушені будуть перескладати іспити в автошколі.

В Україні зафіксовано 24 823 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 483. Внаслідок ускладнень померли 735 осіб, 10 440 пацієнтів одужали.