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Новини 3 червня: нові послаблення карантину, День фермера

Середа, 3 червня 2020, 21:48
Новини 3 червня: нові послаблення карантину, День фермера

Із 5 червня – нові послаблення карантину: для ресторанів, храмів, літніх людей та літаків, Зеленський створив в Україні нове свято — актуальні новини 3 червня.

Про послаблення

Кабмін вирішив послабити карантин: з 5 червня дозволяється повноцінно працювати закладам харчування, церквам — проводити богослужіння, людям старше 60-ти — покидати оселю, авіакомпаніям — здійснювати внутрішні рейси.

Закордонні авіаперельоти уряд планує дозволити з 15-го червня.

Про День фермера

Зеленський створив в Україні нове свято — 19 червня буде щорічно відзначатися День фермера.

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Про інші важливі новини

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В Україні зафіксовано 24 823 випадки захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 483. Внаслідок ускладнень померли 735 осіб, 10 440 пацієнтів одужали.

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