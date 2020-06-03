Новини 3 червня: нові послаблення карантину, День фермера
Із 5 червня – нові послаблення карантину: для ресторанів, храмів, літніх людей та літаків, Зеленський створив в Україні нове свято — актуальні новини 3 червня.
Про послаблення
Кабмін вирішив послабити карантин: з 5 червня дозволяється повноцінно працювати закладам харчування, церквам — проводити богослужіння, людям старше 60-ти — покидати оселю, авіакомпаніям — здійснювати внутрішні рейси.
Закордонні авіаперельоти уряд планує дозволити з 15-го червня.
Про День фермера
Зеленський створив в Україні нове свято — 19 червня буде щорічно відзначатися День фермера.
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