Кулеба в Німеччині пояснив, які компроміси можливі щодо Донбасу

Українська делегація на зустрічах із німецькими партнерами у Берліні говорила про готовність до компромісів щодо місцевого самоврядування на Донбасі і неготовність поступатися суверенітетом, територією та державним устроєм України.

Джерело: "Берлінські підсумки" міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби

Пряма мова: "По-перше, як неодноразово наголошували німецькі співрозмовники, ми були першою іноземною делегацією, яку прийняли в Берліні після початку пандемії коронавірусу. Це потужний сигнал з боку Німеччини.

По-друге, візиту такого рівня у нас давно не було між Україною та Німеччиною. Найцінніше, що він дав – це особистий контакт і відверту, детальну розмову про позиції сторін. Критично важливо максимально точно розуміти один одного, перш ніж вступати в перемовини з росіянами.

За цей день зустрічей ми змогли чітко донести до німецьких партнерів нашу позицію. Детально поінформували, чому "буксує" Мінськ. Яка реальна ￼￼безпекова і гуманітарна ситуація на сході. Чому мирне врегулювання починається з безпеки.

Врегулювання неможливе без компромісів. Але простір для них відкриється лише тоді, коли замовкне зброя.

"Oberste Priorität ist es dabei, einen dauerhaften und überprüfbaren Waffenstillstand umzusetzen". "Основним пріоритетом є впровадження тривалого та верифікованого припинення вогню". Важливо, що це пролунало саме від мого німецького колеги Гайко Мааса. Тобто наші погляди на принцип "Спершу безпека" збігаються.

Займаючи проактивну позицію і наполегливо висуваючи нові ініціативи, Україна наочно демонструє партнерам - Франції та Німеччині - свою конструктивність. Тим більш очевидним стає, що проблема – не в Україні.

Водночас ми чітко заявляли: Україна не буде переходити червоні лінії свого суверенітету і територіальної цілісності.

Ми не підемо на прямий діалог з окупаційними адміністраціями. Ми не підемо на вигадану Кремлем федералізацію. Ми не поступимося у питанні кордону, виводу російських військ, розформування окупаційних адміністрацій.

Україна з року в рік демонструє готовність йти на розумні компроміси у питанні особливостей місцевого самоврядування після повернення тимчасово окупованих територій до складу України, але ми ніколи не підемо на жодні особливі статуси за російським сценарієм, з правом вето на загальнонаціональні рішення та іншими вимогами, які підривають наш суверенітет".

Деталі: Кулеба також назвав важливим досягненням "повернення на порядок денний наших переговорів питання тимчасово окупованого Криму" і українських політв’язнів у Криму та Росії.

В інтерв’ю німецьким ЗМІ під час візиту він сказав, що вірить у деокупацію та реінтеграцію і Донбасу, і Криму.