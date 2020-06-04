Росія у Бразилії дискредитує Україну – посол

Заворушення у Бразилії та поширення провокативної інформації, зокрема щодо українських прапорів на мітингу на підтримку президента Жаїра Болсонаро, дозволяють говорити, що Росія проводить операцію з дискредитації України.

Джерело: коментар посла України в Бразилії Ростислава Троненка "Укрінформу"

Пряма мова: "На думку бразильців, останні події свідчать про проведення Росією операції з дискредитації України відповідно до всіх канонів гібридної війни. Про це свідчать також впізнавані сумнозвісні штампи про роль ОУН, УПА, Степана Бандери та інші. Минає час, а лекала радянсько-російської пропаганди про "український буржуазний націоналізм" залишаються тими самими".

Деталі: На думку Троненка, Росії не подобаються хороші відносини, що склалися між президентами України та Бразилії після особистої зустрічі у Токіо в жовтні 2019 року та ті домовленості щодо стратегічного партнерства, яких вони досягли.

Посол нагадав, що позаминулої та минулої неділі в центрі Сан-Пауло, де найбільша в країні кількість інфікованих COVID-19 та летальних випадків, проходили маніфестації на підтримку президента Бразилії Жаїра Болсонаро, який виступає проти карантину.

Під час маніфестацій учасники традиційно використовували прапори країн, яким симпатизує президент Болсонаро – США, Ізраїлю, Іспанії та синьо-жовто-зелений прапор самої Бразилії.

А поява червоно-чорного прапора з білим українським тризубом викликала безпідставні звинувачення у нібито "використанні проурядовими демонстрантами символіки національного визвольного руху "Правий сектор", який наслідує ідеї ОУН-УПА та пропагує неонацизм".

За словами Троненка, посольство України та особисто посол з цього приводу давали роз’яснення офіційно на рівні МЗС Бразилії.

Але 31 травня ситуація набула нового розвитку. Тієї неділі відбулися зіткнення між поліцією, об’єднаним антифашистським рухом за демократію та колоною вболівальників трьох відомих футбольних клубів.

Керівник поліції Сан-Пауло заявив, що "заворушення між фанатами футбольних клубів та прихильниками президента Болсонаро спровокувала символіка європейських праворадикалів, яку вболівальники асоціювали з неонацистською", і доручив розпочати розслідування інциденту.

При цьому, за словами Троненка, фанатів поліція розігнала із застосуванням сили, а прихильники президента продовжували свою акцію до вечора.

Він також додав, що бразильські експерти відкрито заявляють, що події в Сан-Пауло та повідомлення про нібито бомбу, закладену в приміщенні Посольства РФ в столиці Бразилії, про що повідомили 1 червня, буквально збіглися в часі.

Троненко уточнив, що місцеві ЗМІ знайшли бразильця, який тримав українські прапори під час маніфестації. Він останні 6 років працює в Україні в безпековому агентстві, одружений з громадянкою України, не має стосунку до "Правого сектору" і відкидає асоціацію символів з праворадикальними рухами.