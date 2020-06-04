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Нардепка заявила, що зняла свою кандидатуру в комісію ДБР після прохання Зеленського

Четвер, 4 червня 2020, 18:20

Нардеп від "Слуги народу" Юлія Яцик заявила, що зняла свою кандидатуру у члени конкурсної комісії для відбору керівника Державного бюро розслідувань після прохання президента Володимира Зеленського.

Джерело: Facebook-сторінка Яцик, трансляція засідання комітету з питань правоохоронної діяльності, на якому обирали трьох кандидатів у комісію від Верховної Ради

Деталі: Під час засідання комітету 3 червня його голова Денис Монастирський повідомив, що від Верховної Ради буде обрано одного нардепа і двох представників громадськості (згідно закону представників від ВР має бути три).

Раніше комітет пропонував Верховній Раді делегувати в комісію двох нардепів і одного представника громадськості. До списку входили нардепи від "Слуг народу" Юлія Яцик і Владлен Неклюдов. Проте Рада 19 травня провалила голосування за це призначення, тому комітет почав знову обирати кандидатів.

Монастирський озвучив прізвища 14 нардепів, що були висунені як кандидати. Серед них були самовисуванці Яцик і Неклюдов. Проте Яцик заявила, що після прохання президента Зеленського знімає свою кандидатуру, хоча під час попереднього голосування набирала найбільше голосів підтримки на комітеті.

Під час рейтингового голосування 3 червня найбільше голосів набрав Неклюдов (12 голосів), який врешті став єдиним нардепом-кандидатом в комісію для відбору керівника Державного бюро розслідувань.

Пряма мова Яцик: "Вчора на засіданні Комітету ми повинні були затвердити кандидатури від Верховної Ради до конкурсної комісії з відбору керівників Державного бюро розслідувань (ДБР) - одного нардепа та двох науковців.

Всі кандидатури висувалися як від фракцій, так і шляхом самовисування, і повинні були вибиратися членами комітету шляхом рейтингового голосування (перемагає той, хто набере найбільшу кількість голосів).

Напередодні голосування з усіх кандидатів від народних депутатів члени Комітету підтримали мою кандидатуру (як і в минулий раз, коли я набрала найбільшу кількість голосів з усіх кандидатів)…

У підсумку, за наполяганням Президента я зняла свою кандидатуру і не брала участі в подальшому засіданні комітету".

Передісторія:

Директор ДБР призначається на 5 років президентом за поданням спеціальною комісії, до якої входить три особи від президента, три від Верховної Ради і три від міжнародних організацій, яких затверджує Кабінет міністрів.

Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

Теми: ЗеленськийДБРВерховна Рада


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