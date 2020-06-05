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На Буковині зареєстрували понад 3500 випадків коронавірусу

П'ятниця, 5 червня 2020, 00:15

4 червня у Чернівецькій області кількість хворих на коронавірус збільшилась на 38 осіб, загалом же в області діагностували 3519 заражень.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook

Деталі: Цього ж дня вилікувались від COVID-19 ще 28 осіб. 

У четвер обласний лабораторний центр протестував на наявність вірусу 412 зразків. 

"Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 3519 осіб", – повідомив голова ОДА.

Також очільник області заявив, що динаміка госпіталізації буковинців із коронавірусом до медичних закладів залишається високою. 

Що передувало: Впродовж останньої доби, 3 червня, коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні діагностували 588 людям, 602 хворих одужали, 12 осіб померли від ускладнень.

За весь час пандемії в Україні було зафіксовано 25 410 випадків зараження коронавірусом, із них 11 040 уже одужали, а 748 померли.

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область


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