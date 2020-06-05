Головні новини четверга і ночі: нові міністри, кава Зеленського

Рада призначила нового віцепрем’єра з питань євроінтеграції та нового міністра культури, Зеленський готовий заплатити за кавування у кафе під час карантину – актуальні новини 4 червня.

Про нових міністрів

Верховна Рада призначила Ольгу Стефанішину на посаду віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – на цій посаді вона замінила Вадима Пристайка.

Новим міністром культури та інформаційної політики став колишній гендиректор каналу "1+1" Олександр Ткаченко.

Про кавування Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що готовий заплатити штраф, якщо його дії визнають порушенням правил карантину.

Напередодні у соцмережах кепкували з фотографії, на якій президент п’є каву в одному з закладів Хмельницького в оточенні чиновників. Головний санлікар Віктор Ляшко також там був. Усі присутні були без захисних масок чи респіраторів.

Заклади харчування можуть обслуговувати клієнтів у залах лише з 5 червня, а доти видають каву з собою чи працюють на відкритому повітрі.

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