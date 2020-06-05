Усі розділи
Укр / Рус

Українці відповіли, на який міжнародний союз варто орієнтуватися

П'ятниця, 5 червня 2020, 13:46

Понад 40% українців вважають, що Україна має вступити до Європейського союзу та стати членом Північноатлантичного альянсу. 

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Зокрема, 46,1% респондентів вважають, що Україна має йти у напрямку вступу до Євросоюзу, 28,3% опитаних відповіли, що країна має залишитися самостійною і не приєднуватися до жодного союзу, ще 13,1% - виступили за вступ України до Євразійського економічного союзу.

41,9% респондентів вважаються, що Україна має прагнути стати членом НАТО, 34,7% вважають, що держава має бути нейтральною.

Ще 12% опитаних бачать Україну в Організації договору про колективну безпеку, куди входить Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія.

 

Опитування проводилося з 26 по 30 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед респондентів віком від 18 років. 

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Для дослідження провели 1500 інтерв'ю. Похибка не перевищує: 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% — для показників близьких до 25%, 1.7% — для показників близьких до 10%, 1.1% — для показників близьких до 5%.

Українська правда
Теми: НАТОЄСУкраїнаопитуваннясоціологія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19

фотоПостанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді

ЄС продовжить заборону на в'їзд іноземців, у тому числі українців

інфографікаУкраїнці відповіли, на який міжнародний союз варто орієнтуватися

Зеленський змінив главу Служби зовнішньої розвідки

Вибори в Раду: в трійці лідерів рейтингу - "Слуга народу", ОПЗЖ, партія Порошенка

Усі головні новини...
НАТО
Рада ухвалила закон про військові звання за стандартами НАТО
Рада перенесла дату проведення парламентської асамблеї НАТО в Україні
Україна працює над консенсусом у НАТО щодо участі у Програмі розширених можливостей
Останні новини
15:29
Львівщина вдруге продовжує карантин: багато нових хворих
15:28
Арахамія вирішив внести інтригу: в мери Києва "Слуга народу" може висунути жінку
15:23
Чехія висилає двох дипломатів РФ після скандалу з погрозами отруєння
15:14
У Китаї випустили смартфон, який може вимірювати температуру
15:04
Уряд запанікував через зростання хворих на COVID-19
14:59
фото Скоро вибори: "слуга народу" Тищенко "обробляє" киян піском
14:54
Співпраця з МВФ дасть можливість знизити ціну на газ для населення – Мінфін
14:53
Шенген планує відкрити усі внутрішні кордони до кінця червня
14:52
фотоПостанову про звільнення Авакова зареєстрували у Раді
14:42
Кількість заражень коронавірусом в Росії сягнула 450 тисяч
Усі новини...