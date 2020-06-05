Українці відповіли, на який міжнародний союз варто орієнтуватися

Понад 40% українців вважають, що Україна має вступити до Європейського союзу та стати членом Північноатлантичного альянсу.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології

Деталі: Зокрема, 46,1% респондентів вважають, що Україна має йти у напрямку вступу до Євросоюзу, 28,3% опитаних відповіли, що країна має залишитися самостійною і не приєднуватися до жодного союзу, ще 13,1% - виступили за вступ України до Євразійського економічного союзу.

41,9% респондентів вважаються, що Україна має прагнути стати членом НАТО, 34,7% вважають, що держава має бути нейтральною.

Ще 12% опитаних бачать Україну в Організації договору про колективну безпеку, куди входить Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Вірменія.

Опитування проводилося з 26 по 30 квітня методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед респондентів віком від 18 років.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Для дослідження провели 1500 інтерв'ю. Похибка не перевищує: 2.6% для показників близьких до 50%, 2.2% — для показників близьких до 25%, 1.7% — для показників близьких до 10%, 1.1% — для показників близьких до 5%.