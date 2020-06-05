Меркель рекордно часто говорить із Зеленським - посол

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: посол України в Німеччині Андрій Мельник, Офіс президента

Пряма мова: "Це вже 11-а за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського. З жодним іншим главою іноземної держави керівник німецького уряду так часто не спілкувалася!".

Щойно відбулася телефонна розмова Президента🇺🇦 @ZelenskyyUa з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель.



Це вже 11-а (!) за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства В.Зеленського.



З жодним іншим главою іноземної держави керівник 🇩🇪Уряду так часто не спілкувалася! pic.twitter.com/5HfYkkhqUP — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) June 5, 2020

Деталі: В ОП зазначають, що під час бесіди лідери двох держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня.

На думку Зеленського, це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх Нормандському формату.

З українського боку підтверджено налаштованість на максимальну координацію зусиль з партнерами у питаннях мирного врегулювання на Донбасі – Німеччиною та Францією. Канцлер Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

Було обговорено також низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 та фінансово-економічних відносин.