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Меркель рекордно часто говорить із Зеленським - посол

П'ятниця, 5 червня 2020, 18:23
Меркель рекордно часто говорить із Зеленським - посол

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Джерело: посол України в Німеччині Андрій Мельник, Офіс президента

Пряма мова: "Це вже 11-а за ліком бесіда двох лідерів протягом першого року президентства Зеленського. З жодним іншим главою іноземної держави керівник німецького уряду так часто не спілкувалася!".

Деталі: В ОП зазначають, що під час бесіди лідери двох держав обговорили питання відновлення миру на Донбасі та, зокрема, підсумки робочого візиту української делегації до Німеччини 2 червня.

На думку Зеленського, це був дуже змістовний візит, який дасть поштовх Нормандському формату.

З українського боку підтверджено налаштованість на максимальну координацію зусиль з партнерами у питаннях мирного врегулювання на Донбасі – Німеччиною та Францією. Канцлер Меркель заявила про підтримку змін у роботі Тристоронньої контактної групи, ініційованих Україною.

Було обговорено також низку питань українсько-німецького двостороннього порядку денного, зокрема співпрацю країн у сфері протидії пандемії COVID-19 та фінансово-економічних відносин.

Українська правда
Теми: МеркельЗеленський
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