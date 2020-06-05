Новини 5 червня: мітинг та Аваков, зростання хворих та карантин

Під Радою відбувся мітинг за відставку Авакова, уряд запанікував через зростання хворих на СOVID-19 — актуальні новини 5 червня.

Про мітинг та Авакова

Вранці під будівлею Верховної Ради відбувся мітинг за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Учасники акції фаєрами підпалили "міліцейський бобік". Активісти назвали цей "бобік" пам’ятником поліцейській реформі. Поліція за допомогою димових шашок розігнала активістів. Пізніше автомобіль перевернули на бік.

Також під час мітингу себе підпалив чоловік, житель Нової Каховки Юрій Ляшенко. Поліції вдалося швидко його загасити. Чоловік вимагав відставки Авакова і справедливості у справі з рейдерським захопленням його майна.

У цей же час з трибуни Ради Аваков заявляв, що "у кожній поліції світу зустрічаються негативні резонансні події, але принципово важливо як система МВС реагує на ці події".

Міністр зазначив, що після тортур та зґвалтування у поліції Кагарлика у кожному відділку запрацює система відеофіксації слідчих дій Сustody Records.

А ще Аваков зірвався на депутатку "Голосу" Інну Совсун, яка попросила міністра публічно вибачитися перед батьками 5-річного Кирила Тлявова, за вбивство якого засудили поліцейських.

У Раді зареєстрували постанову про звільнення Авакова — депутати зібрали 56 підписів.

Про динаміку та карантин

Київ, а також Волинська, Житомирська, Львівська, Рівненська, Чернівецька, Донецька й Луганська області поки не відповідають епідемічним критерія для повноцінного відкриття ресторанів і кафе.

Кличко заявив, що Київ поки не буде послаблювати карантин — кількість хворих на 100 тисяч населення перевищує норму.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що якщо тенденція з погіршення епідеміологічної ситуації триватиме, то графік виходу з карантину можуть змінити.

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