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Правоохоронці взяли під посилену охорону узбережжя на Одещині

Субота, 6 червня 2020, 21:09

Більше 500 правоохоронців посилено охороняють курортні зони Одеси та області.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook

Дослівно: "Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області. Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати".

Деталі: Усього заплановано залучити більше півтисячі правоохоронців з числа представників ГУНП, патрульної поліції, Національної гвардії і поліції охорони. Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі.

 
 

Нагадаємо: пляжі на Азові також патрулюватиме поліція і Нацгвардія.

Українська правда
Теми: ОдесаполіціяОдеська областьНацгвардія


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