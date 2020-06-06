Правоохоронці взяли під посилену охорону узбережжя на Одещині

Більше 500 правоохоронців посилено охороняють курортні зони Одеси та області.

Джерело: пресслужба Міністерства внутрішніх справ у Facebook

Дослівно: "Нацгвардійці та поліцейські взяли під посилену охорону курортні зони міста Одеси та Одеської області. Основні зусилля будуть спрямовані на профілактику правопорушень, боротьбу із злочинністю та захист прав і свобод місцевих жителів та туристів, які приїдуть відпочивати".

Деталі: Усього заплановано залучити більше півтисячі правоохоронців з числа представників ГУНП, патрульної поліції, Національної гвардії і поліції охорони. Нацгвардійці та поліцейські нестимуть службу в цілодобовому режимі.

Нагадаємо: пляжі на Азові також патрулюватиме поліція і Нацгвардія.