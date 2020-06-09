На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, десятеро військових поранені
Вівторок, 9 червня 2020, 20:37
Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобілю ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми.
Джерело: пресслужба ОГП
Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня вранці під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.
Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.
Українська правда