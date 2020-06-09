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На Донбасі підірвався автомобіль ЗСУ, десятеро військових поранені

Вівторок, 9 червня 2020, 20:37

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом підриву на вибуховому пристрої військового автомобілю ЗС України, внаслідок чого 10 військовослужбовців отримали мінно-вибухові травми. 

Джерело: пресслужба ОГП

Деталі: Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 червня вранці під час руху військового автотранспорту в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод" останній у колоні автомобіль "Спартан" підірвався на невстановленому вибуховому пристрої.

Постраждалим військовослужбовцям надано медичну допомогу.

 

Українська правда
Теми: ДонбасЗбройні сили


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