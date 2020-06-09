Новини 9 червня: закон про референдум, Зеленський та COVID-19

Зеленський вніс у Раду законопроєкт про всеукраїнський референдум та розповів, як хотів захворіти на коронавірус – актуальні новини 9 червня.

Про референдуми

Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

Він передбачає здійснення народного волевиявлення з 4 питань та з можливістю електронного голосування.

Про коронавірус та Зеленського

Зеленський хотів заразитись коронавірусом, щоб на власному прикладі продемонструвати людям, "що це страшно" – про це він розповів нашим журналістам під час поїздки на Хмельниччину.

Більше про те, як УП провела два повних дні з президентом — в літаку, гелікоптері, авто, готелі і гуртожитку, медичному центрі та на ремонті доріг – читайте у репортажі.

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Про інші важливі новини

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В Україні зафіксовано 27 856 випадків захворювання на коронавірус – за добу кількість хворих зросла на 394. Внаслідок ускладнень померли 810 осіб, 12 412 пацієнтів одужали.