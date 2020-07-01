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Коронавірус: 173 тисяч нових заражень, 5058 пацієнтів померло

Середа, 1 липня 2020, 03:41

30 червня в світі діагностували 173 427 заражень COVID-19, померло 5058 пацієнтів.

Джерело: дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, Worldometers

Деталі: в США за минулу добу діагностували 45 507 випадків захворювання коронавірус, в Бразилії 37 997, в Індії 18256, ЮАР 6945, Росії 6693 та інші. Нові випадки захворювання виявили в 148 країнах світу.

29 червня в світі діагностували 160 468  заражень COVID-19, померло 3402 пацієнтів.

Що було раніше:

  • Світ встановив новий антирекорд добової захворюваності на коронавірус. 26 червня було зареєстровано 194 тисячі нових випадків COVID-19
  • Нові випадки були в основному зареєстровані в Північній і Південній Америці, значна кількість з'явилась у Південній Азії і на Близькому Сході, "палає" Бразилія та Індія.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо: 

  • У світі вже майже 11 мільйонів діагностованих випадків COVID-19
  • Південна Америка стала новим світовим епіцентром COVID-19, оскільки багато країн регіону набирають обертів у захворювання.



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