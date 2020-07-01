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У червні окупанти на Донбасі втратили 100 осіб убитими і пораненими - розвідка

Середа, 1 липня 2020, 11:19
У червні окупанти на Донбасі втратили 100 осіб убитими і пораненими - розвідка

Розвідка констатує, що за червень втрати російських найманців на Донбасі склали 100 осіб убитими і пораненими.

Джерело: пресцентр штабу ООС

Деталі: Командування операції Об’єднаних сил вкотре наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

Так, за підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень склали: загиблими – 42 особи, пораненими – 58 осіб.

Також окупанти втратили 5 одиниць техніки – ЗІЛ, КАМАЗ, 2 міномети і один танк.

Дослівно: "Об'єднані сили продовжують непохитно виконувати бойові завдання щодо захисту Українського народу. Наші воїни й надалі адекватно реагуватимуть на ворожі збройні провокації".

Українська правда
Теми: Донбасвійнарозвідка
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