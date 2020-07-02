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Ворог 5 разів відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил, поранено бійця – ООС

Четвер, 2 липня 2020, 07:22

1 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню застосувавши при цьому заборонене до розміщення на лінії зіткнення озброєння. Внаслідок обстрілів постраждав один військовий.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Деталі: Противник використовував міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Ворог відкривав вогонь біля Оріхового, Травневого, Пісків. 

Теж з мінометів, але вже 82-го калібру, противник обстріляв і захисників Авдіївки, крім них окупанти використали ще й ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Пораненого бійця евакуювали до медичного закладу та надали необхідну допомогу лікарів. Його стан наразі задовільний.

За підтвердженими даними розвідки, 1 липня наші оборонці знищили двох та поранили трьох загарбників. Окрім того, противник втратив ще чотирьох найманців та один вантажний автомобіль у результаті підриву на вибухівці.

Від початку поточної доби збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі


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