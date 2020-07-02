Спека до +39°, грози лише в одному регіоні – прогноз

Найближчої доби в західних областях України очікуються грозові дощі, на решті території - жарко і в основному сухо.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру, синоптик Наталка Діденко

Деталі: 3 липня на заході країни очікуються помірні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На Закарпатті та в Карпатах, а вдень і на Прикарпатті - значні дощі. Температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

На решті території без опадів, лише в Житомирській, а вдень місцями у Вінницькій, Київській та Чернігівській областях короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 15-20°, на морському узбережжі до 23°. Вдень 29-34° тепла, на півдні та сході країни місцями 35-37° вище нуля.

Вітер змінних напрямків, 3-10 м/с.

У Києві п'ятницю без опадів, вітер південний, 5-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 32-34° тепла.

4 липня в західних, північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза, вдень при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 24-30° тепла.

На решті території суха і спекотна погода з температурою вночі 19-24°, вдень 31-36° вище нуля. У південних, східних і Дніпропетровській областях місцями 37-39° тепла.

Вітер переважно північний, на сході - південно-східний, 5-10 м/с.

У Києві в суботу - місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29° вище нуля.

Пряма мова Діденко: "Найближче послаблення спеки у Києві - субота та неділя, але таке собі, незначне. А більш відчутне свіже повітря прийде у столицю з 8-9 липня, якраз після Івана.

Додатково: 2 липня о 9:00 температура води в Чорному і Азовському морях була 23-28°, в Дніпрі в межах Києва - 24°.