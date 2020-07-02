У Києві упіймали чоловіка, який влаштував масову різанину на Житомирщині

У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють пораненні 9 людей, одна з яких від отриманих ножових ран померла.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Дослівно: "2 липня у м. Києві в одному зі спальних мікрорайонів розшуківці кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали підозрюваного.

Чоловік переховувався в одній із зйомних квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами".

Деталі: В поліції вказують, що після скоєного, чоловік спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім уночі попутним транспортом дістався столиці.

Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).

Підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.

Чоловіка арештували на 60 діб без права внесення застави.

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