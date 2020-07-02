У Києві упіймали чоловіка, який влаштував масову різанину на Житомирщині
У Києві затримали чоловіка, якого підозрюють пораненні 9 людей, одна з яких від отриманих ножових ран померла.
Джерело: повідомлення Нацполіції
Дослівно: "2 липня у м. Києві в одному зі спальних мікрорайонів розшуківці кримінальної поліції ГУНП Житомирщини затримали підозрюваного.
Чоловік переховувався в одній із зйомних квартир упродовж двох останніх діб. Його пересування були максимально обмежені і кожен вихід на вулицю супроводжувався конспіративними заходами".
Деталі: В поліції вказують, що після скоєного, чоловік спочатку кілька днів переховувався в одному з дачних масивів Хорошівського району, а потім уночі попутним транспортом дістався столиці.
Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінальних діянь, передбачених ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство).
Підозрюваний уже притягувався до кримінальної відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень та вимагання.
Чоловіка арештували на 60 діб без права внесення застави.
Передісторія:
- 21 червня повідомлялося, що у смт Іршанськ на Житомирщині нападник убив одну людину та поранив іще 8.