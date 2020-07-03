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За добу в Києві на коронавірус захворіли більше 100 людей

П'ятниця, 3 липня 2020, 12:06

За минулу добу коронавірус виявили ще у 105 киян, з них п’ятеро медиків, одна людина померла.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко під час онлайн пресконференції.

Пряма мова: "На жаль, в столиці останніми днями – все більше випадків захворювання на коронавірус. Кiлькiсть мешканців Києва, в яких за минулу добу підтвердили коронавірус, збiльшилась ще на 105 людей. Серед них – 5 медиків. Одна людина померла. На сьогодні в столиці вже 5347 підтверджених випадків захворювання на COVID-19".

Деталі: Серед тих, хто захворіли минулої доби: 57 жінок віком від 20 до 84 рокiв і три дівчинки – від 5 до 13 років. Та 40 чоловіків віком від 20 до 94 рокiв і п’ятеро хлопчиків - від двох років до 15.

До медзакладів столиці госпіталізували 15 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 23. У Дарницькому – 18. Та в Солом’янському і Деснянському районах – по 13 випадків.

 

За минулу добу одужала 91 людина. Всього коронавірус подолали 1733 мешканця Києва.

За словами Кличка, Київ збільшив кількість тестувань на COVID-19, бо до медиків звертаються все більше людей із симтомами коронавірусу

Наприклад, тільки за останню добу в столиці зробили майже 5 тисяч тестів методом ПЛР та ІФА.

За весь період "Київський лабораторний центр МОЗ України" зробив майже  44 тисячі досліджень ПЛР-тестів. Роблять такі дослідження ще в 4 комунальних медзакладах. А також - у приватних клініках і державних медичних установах.

За словами мера, мобільні бригади медиків від початку роботи відібрали майже 29 тисяч зразків біоматеріалу для дослідження.

Кличко стверджує, що показник тестування в столиці  сьогодні -  найвищий в Україні і становить понад 74 тести на 100 тисяч мешканців міста.

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв


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