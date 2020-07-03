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Виключена зі "Слуги народу" депутатка знайшла собі нове об'єднання в Раді

П'ятниця, 3 липня 2020, 12:29
Виключена зі Слуги народу депутатка знайшла собі нове об'єднання в Раді
Фото з Facebook

Виключена з фракції "Слуга народу" нардеп Ганна Скороход стала членом депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Джерело: засідання Верховної Ради 3 липня, пост Скороход у Facebook

Деталі: Спікер ВР Дмитро Разумков зачитав відповідну заяву Схороход, в якій вона повідомила про своє входження до складу депутатської групи "Партія "За майбутнє".

Пряма мова Скороход: "Щоб уникнути неправильних інсинуацій і трактувань, хочу відразу пояснити, чому і заради чого я роблю наступний крок!

Сьогодні я подаю і, сподіваюся, її швидко задовольнять, заяву на вступ до депутатської групи "За майбутнє".

Вибрала цю депутатську групу тому, що у них найбільш лояльні умови, і я в команді залишаюся сама собі господарем, тут всі мажоритарники. Ну і Антон Поляков умовив".

Деталі: Скороход пояснила, що робить це, бо "згідно з чинним регламентом ВРУ, позафракційний депутат практично повністю безправний": не може висловлювати свою позицію щодо законопроектів, виступати з трибуни, впливати на формування порядку денного тощо.

Для довідки: Депутатську групу "За майбутнє" сформували 23 мажоритарщики, обрані народними депутатами до Верховної Ради IX скликання.

20 травня в Україні створили партію "За майбутнє", яку очолив народний депутат Ігор Палиця, близький до олігарха Ігоря Коломойського. За його словами, депутати-мажоритарники, які входять до однойменної групи "За майбутнє" у Верховній Раді, представляють інтереси понад 4,5 млн виборців. 

Читайте також: "Плакуча Анна". Хто така Скороход, яку хочуть виключити зі "Слуги народу"

Передісторія:

  • 14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції. Скороход пов'язувала затримання з тим, що вона голосувала проти законопроєкту щодо відкриття ринку землі у першому читанні. 
  • У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів. Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.
  • У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.
  • 15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу Скороход.  

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Слуга народуВерховна Рада
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