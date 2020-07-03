Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Усе більше перевірок на порушення карантину: Зеленському повідомили результати

П'ятниця, 3 липня 2020, 14:01

За останні два тижні в Україні проведено 19 тисяч перевірок ринків і закладів харчування, з них майже дві третини – за останні 3 дні, доповіли президенту Володимиру Зеленському на селекторній нараді.

Джерело: Офіс президента за результатами традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу за участі Зеленського, представників уряду та правоохоронців

Деталі: Понад 19 тисяч перевірок провели на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках та в закладах громадського харчування з 19 червня 2020 року.

Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх здійснили майже 12 тисяч.

За результатами цих перевірок за три дні виявлено 2788 порушень, за які складено протоколи та приписи. 

Пряма мова Зеленського: "Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження".

Інші подробиці: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

Нагадаємо: 

  • Уряд передбачає штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 гривень, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину, – 3400-5100 гривень. Законопроєкт має розглянути парламент.
  • У березні Верховна Рада встановлювала штраф у 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. Саме по стільки сплатили чиновники, які супроводжували президента Володимира Зеленського у Хмельницькому, за каву в залі кав’ярні, адже тоді заклади обслуговували клієнтів лише на свіжому повітрі.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Теми: карантинкоронавірусЗеленський


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу

У київському метро запустили 4G: поки на 9 станціях

фотоКонфлікт на Троєщині: поліція спіймала киянина, який вісім разів вистрелив у чоловіка

фотоСпіймали ще одного шахрая, який "брав до Масонів" та продавав посади у Кабміні

Виключена зі "Слуги народу" депутатка знайшла собі нове об'єднання в Раді

Вилучення військового майна у повітряних сил: у ДБР розповіли деталі

Усі новини...
карантин
Київ і 9 областей досі не готові послабити карантин
У Болгарії 24 депутатів оштрафували за відсутність масок
Волинь посилила карантин у районах з місцями масового відпочинку
Останні новини
14:56
фото СБУ спіймала зловмисників, які підробляли українські дипломи для бойовиків
14:56
Не поділили дітей: у Раді почубилась "Євросолідарність" і "Слуги народу"
14:49
Власник ОККО отримав 300 га в Карпатах для будівництва нового "Буковеля"
14:37
Вступники з окупованих територій зможуть вступати в усі виші України без ЗНО
14:29
Єврокомісія дозволила продаж першого препарату для лікування коронавірусу
14:26
Три ліквідовані Вищі суди продовжують "викачувати" мільйони з бюджету - "Схеми"
14:25
фотоПрезидент Франції призначив нового прем’єр-міністра
14:22
фото НАБУ другий день проводить обшуки в Одесі: прийшли до експрокурора області
14:21
Статус Донбасу і обмін полоненими: ЗМІ дізналися вимоги РФ на переговорах в Берліні
14:15
Британія не визнає голосування в Криму за "обнулення" Путіна
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!