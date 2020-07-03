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Усе більше перевірок на порушення карантину: Зеленському повідомили результати

П'ятниця, 3 липня 2020, 14:01
Усе більше перевірок на порушення карантину: Зеленському повідомили результати

За останні два тижні в Україні проведено 19 тисяч перевірок ринків і закладів харчування, з них майже дві третини – за останні 3 дні, доповіли президенту Володимиру Зеленському на селекторній нараді.

Джерело: Офіс президента за результатами традиційної селекторної наради щодо запобігання поширенню коронавірусу за участі Зеленського, представників уряду та правоохоронців

Деталі: Понад 19 тисяч перевірок провели на об’єктах торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продуктових ринках та в закладах громадського харчування з 19 червня 2020 року.

Кількість перевірок щодня збільшується, і за останні три дні їх здійснили майже 12 тисяч.

За результатами цих перевірок за три дні виявлено 2788 порушень, за які складено протоколи та приписи. 

Пряма мова Зеленського: "Люди втомилися та розслабилися, але бізнеси, які заробляють, мають нести відповідальність, якщо не контролюють дотримання заходів безпеки й тим самим наражають клієнтів на небезпеку зараження".

Інші подробиці: Міністр охорони здоров’я Максим Степанов доповів, що на Закарпатті та Волині у медзакладах почали готувати більше ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості хворих та заповненням лікарень.

Нагадаємо: 

  • Уряд передбачає штрафи за відсутність захисної маски у публічних місцях для громадян у 170-255 гривень, а для власників закладів, у яких порушують правила карантину, – 3400-5100 гривень. Законопроєкт має розглянути парламент.
  • У березні Верховна Рада встановлювала штраф у 17 тисяч гривень за порушення правил карантину. Саме по стільки сплатили чиновники, які супроводжували президента Володимира Зеленського у Хмельницькому, за каву в залі кав’ярні, адже тоді заклади обслуговували клієнтів лише на свіжому повітрі.

Читайте також: Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

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"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусЗеленський
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