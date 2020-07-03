Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Статус Донбасу і обмін полоненими: ЗМІ дізналися вимоги РФ на переговорах в Берліні

П'ятниця, 3 липня 2020, 14:21

Москва на переговорах у нормандському форматі наполягає на якомога швидшому правовому визначенні статусу ОРДЛО та представленні проєкту змін до української Конституції до 6 липня.

Про це йдеться в неофіційному робочому документі російської делегації, з яким ознайомилось німецьке видання Der Spiegel, пише "Європейська правда"

Робочий документ російської делегації був переданий в лондонський Dossier Center з російських урядових кіл, зазначає видання. 

Відповідно до документа, російська сторона вимагає, щоб Київ представив проєкт змін української Конституції до 6 липня у мінській контактній групі. Він повинен визначити шлях для майбутнього особливого статусу ОРДЛО в державному устрої України.

Росія також вимагає, щоб Київ активізував свої зусилля з реалізації так званої формули Штайнмаєра. Вона передбачає, що колишні сепаратистські райони автоматично отримають постійний особливий статус, як тільки ОБСЄ визнає місцеві вибори там вільними і справедливими. 

Згідно з неофіційним робочим документом, російська делегація наполягає, щоб Київ здійснив подальші кроки щодо розведення військ і обміну полоненими. 

РФ каже, що Україна повинна "без додаткових умов" до 6 липня скласти список полонених в певному форматі, чийого звільнення вона вимагає від сепаратистів. У свою чергу, сепаратисти також представлять відповідний список ув'язнених.

3 липня в Берліні відбудеться зустріч політрадників "нормандського формату". До Німеччини вирушила українська делегація, до якої увійшли, зокрема, керівник офісу президента України Андрій Єрмак і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також низка російських ЗМІ повідомили, що Дмитрій Козак, який є куратором переговорів по Донбасу в Кремлі, 3 липня прибув у Берлін.

Читайте також: Почули Донбас: чому включення переселенців до Мінська дає шанс на вихід із глухого кута

Теми: ДонбасРосіянормандський форматобмін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:31
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
20:09
Футбольні клуби цьогоріч витратили на агентів рекордні 888 мільйонів доларів
Усі новини...
Реклама: