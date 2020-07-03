Рада взялася за звільнення Смолія
Верховна Рада розпочала розгляд питання про звільнення голови Національного банку Якова Смолія.
Джерело: засідання парламенту 3 липня
Пряма мова спікера Ради Дмитра Разумкова: "Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проєкт постанови про звільнення Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України".
Деталі: Разумков нагадав, що відповідне подання вніс президент Володимир Зеленський.
Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук відзначив, Зеленський вніс подання на основі заяви Смолія про звільнення. Він також закликав нардепів підтримати це рішення.
Голова комітету з питань фінансової , податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що 2 липня комітет розглянув заяву Смолія про відставку і також рекомендує ВР підтримати постанову про звільнення.
Що було раніше: Увечері 2 липня пресслужба ОПУ повідомила, що президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.
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Передісторія:
- 1 липня голова Національного банку Яків Смолій написав та подав на ім’я президента Володимира Зеленського заяву про відставку через "систематичний політичний тиск".
- 2 липня президент Володимир Зеленський зареєстрував проєкт постанови про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку
- Смолій став головою НБУ 15 березня 2018 року, коли Верховна Рада підтримала звільнення Гонтаревої з посади голови Нацбанку і призначила його на цю посаду.
- Співрозмовники "Економічної правди" у Верховній Раді повідомили, що наразі розглядаються три можливі кандидатури на посаду голови НБУ.
- Посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.