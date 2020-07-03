Рада взялася за звільнення Смолія

Верховна Рада розпочала розгляд питання про звільнення голови Національного банку Якова Смолія.

Джерело: засідання парламенту 3 липня

Пряма мова спікера Ради Дмитра Разумкова: "Шановні колеги, вам запропонований до розгляду проєкт постанови про звільнення Смолія Якова Васильовича з посади голови Національного банку України".

Деталі: Разумков нагадав, що відповідне подання вніс президент Володимир Зеленський.

Представник президента в парламенті Руслан Стефанчук відзначив, Зеленський вніс подання на основі заяви Смолія про звільнення. Він також закликав нардепів підтримати це рішення.

Голова комітету з питань фінансової , податкової та митної політики Данило Гетьманцев заявив, що 2 липня комітет розглянув заяву Смолія про відставку і також рекомендує ВР підтримати постанову про звільнення.

Що було раніше: Увечері 2 липня пресслужба ОПУ повідомила, що президент Володимир Зеленський провів консультації з керівництвом Національного банку України та учасниками фінансового ринку щодо кандидатури нового голови НБУ.

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