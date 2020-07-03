Новини 3 липня: звільнення Смолія, суворий карантин

Рада звільнила голову НБУ Смолія, голова МОЗ трохи заспокоїв щодо наслідків показника захворюваності на COVID-19 — актуальні новини 3 липня.

Про Смолія

Рада проголосувала за відставку очільника Національного банку України Якова Смолія — депутати 286 голосами підтримали проєкт постанови, поданий президентом Зеленським.

Під час виступу у Раді Смолій заявив, що його заява про відставку є протестом проти політичних тисків на НБУ.

Серед механізмів політичного тиску він назвав проплачені мітинги, тиск через суди, інформаційні атаки та необгрунтовані політичні оцінки.

Також Смолій підтвердив, що зустрічався із Зеленським щоб узгодити процедуру відставку.

Про суворий карантин

Навіть якщо в Україні буде більше 60 активних хворих на COVID-19 на 100 000 населення, тотальний суворий карантин запроваджувати не будуть — заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

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