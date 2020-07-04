У Києві 118 нових випадків коронавірусу

У Києві за добу 3 липня виявили 118 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли і 37 – одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За минулу добу захворіли 56 жінок віком від 20 до 75 років, 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв, 6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Серед нових хворих – 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, у Шевченківському – 17 та в Голосіївському – 16 випадків.

Всього з початку епідемії у столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 114 людей померло, побороли коронавірус 1770 мешканців столиці.

Що передувало: За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.

Читайте також:

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно