Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві 118 нових випадків коронавірусу

Субота, 4 липня 2020, 10:10

У Києві за добу 3 липня виявили 118 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли і 37 – одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За минулу добу захворіли 56 жінок віком від 20 до 75 років, 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв,  6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Серед нових хворих – 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів.

 

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, у Шевченківському – 17 та в Голосіївському – 16 випадків.

Всього з початку епідемії у столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 114 людей померло, побороли коронавірус 1770 мешканців столиці.

Що передувало: За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.

Читайте також: 

Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Використані маски треба тримати в пакеті 3 доби – Мінприроди

У Києві 118 нових випадків коронавірусу

У РФ заявили, що до "нормандської" зустрічі Україна має прийняти десятки законів

Коронавірус в Україні: 914 нових випадків, найбільше – на Львівщині

У Берліні РФ взяла паузу для відповіді на позицію України, Франції й Німеччини – ОП

Новини 3 липня: звільнення Смолія, суворий карантин

Усі новини...
коронавірус
Коронавірус в Україні: 914 нових випадків, найбільше – на Львівщині
Пандемія набирає оберти: за два дні майже півмільйона нових випадків коронавірусу
На Рівненщині вже понад 4000 випадків коронавірусу. Вік нових хворих від 4 місяців до 82 років
Останні новини
12:14
У Коломиї через COVID-19 закривають ЦНАП
12:10
Шмигаль чекає на підписання меморандуму про 1,2 млрд євро позики ЄС цього місяця
11:59
Використані маски треба тримати в пакеті 3 доби – Мінприроди
11:33
У ДСНС розповіли, як Європа допомагає боротися з повенями на заході України
11:05
Суд щодо MH17: захист росіянина отримає доступ до уламків літака
10:53
МОЗ готує лікарні другої й третьої хвилі у трьох областях
10:21
Туреччина видаватиме українцям короткострокові туристичні дозволи на проживання
10:10
У Києві 118 нових випадків коронавірусу
09:56
У РФ заявили, що до "нормандської" зустрічі Україна має прийняти десятки законів
09:49
На Львівщині – більше шести тисяч інфікувань COVID-19
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!