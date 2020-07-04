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У Києві 118 нових випадків коронавірусу

Субота, 4 липня 2020, 10:10
У Києві 118 нових випадків коронавірусу

У Києві за добу 3 липня виявили 118 нових випадків коронавірусу, 2 хворих померли і 37 – одужали.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в Telegram

Деталі: За минулу добу захворіли 56 жінок віком від 20 до 75 років, 52 чоловiка віком від 29 до 82 рокiв,  6 дівчаток віком від 4 до 15 років та 4 хлопчики від 2 до 9 років.

Серед нових хворих – 9 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 19 пацієнтів.

 

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 21, у Шевченківському – 17 та в Голосіївському – 16 випадків.

Всього з початку епідемії у столиці вже 5465 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, 114 людей померло, побороли коронавірус 1770 мешканців столиці.

Що передувало: За минулу добу, 3 липня, в Україні зафіксовано 914 випадків коронавірусу. При цьому 15 людей померло і 597 – одужало.

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Українська правда
Теми: коронавірусКиївВіталій Кличко
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