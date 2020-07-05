Посольство намагається запобігти забороні в’їзду до ЄС для затриманих в Афінах

Посольство України у Греції намагається запобігти кількарічній забороні в’їзду до ЄС для українців, затриманих в аеропорту Афін.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив посол України у Греції Сергій Шутенко.

"Консули України співпрацюють з відповідними державними структурами Греції для того, щоб до непропущених громадян України, яких віднесено до категорії "небажані", не застосовувалась процедура "депортації", - розповів Сергій Шутенко.

Рішення влади Греції про депортацію затриманих українців може означати для них накладення кількарічної заборони на в’їзд до ЄС.

За словами Сергія Шутенка, черговий консул встановив контакт із затриманими українцями в ніч на 5 липня, після повідомлення про ситуацію на "гарячу лінію" посольства. Перша комунікація відбулася о 00:21, остання – о 01:30.

Представник від посольства вранці доставив у поліцейський відділок, де знаходяться українці, питну воду та засоби особистої гігієни.

Також завдяки перемовинам посольства з поліцією Греції затриманим українцям дозволили додатково купувати напої і їжу на території поліцейської дільниці.

Крім того, з партнерами компаній Wizzair і Rayanair підтверджено забезпечення пасажирів харчуванням.

"Повернення наших громадян додому можливо першими зворотнім рейсами Афіни - Київ: Wizzair - 07.07 о 21.55, Ryanair - 06.07 ( щодо точного часу рейсу очікується підтвердження)", - повідомляє Сергій Шутенко.

У посольстві закликали українців уважно перевіряти інформацію про режим в’їзду до Греції – за інтерактивною мапою МЗС, сайтом та Facebook-сторінкою посольства.

"Нажаль, це не перший випадок, коли згадані авіакомпанії беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів по в'їзду в Грецію", - зазначає посол.

Як повідомлялося раніше, в аеропорту Афін затримали 17 громадян України, у тому числі двох дітей, які прилетіли до Греції з Києва, через заборону на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Українці прибули до грецької столиці у суботу ввечері двома рейсами: авіакомпанії Ryanair (вилетів із "Борисполя" о 18:00) та авіакомпанії Wizz Air (вилетів о 18:45 з аеропорту "Київ").

Згодом директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев у коментарі "Укрінформу" уточнив, що українців "не затримано - їх не пропустили на в’їзд до країни у зв’язку з діючими обмеженнями". У МЗС пообіцяли надати розгорнутий коментар щодо ситуації у понеділок.

Вкотре нагадаємо, що в‘їзд в ЄС загалом залишається закритим для громадян України, крім окремих категорій українців. Купівля квитка на рейс не гарантує дозволу на перетин кордону.

Європейський Союз з 1 липня дозволив в'їзд деяким туристам з так званого "безпечного" списку, в який увійшли 15 країн.

Детальніше читайте у статті – "На море в Європу: які країни та коли впускатимуть туристів з України".