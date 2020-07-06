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Повернення українців, яких не впустили до Греції, планується на 7 липня – МЗС

Понеділок, 6 липня 2020, 11:10

Повернення додому громадян України, яких у суботу не впустили до Греції, планується на 7 липня.

Про це у коментарі УНІАН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев, пише "Європейська правда".

За інформацією посольства України в Греції, виліт до Києва українських громадян, яких не впустили до Греції, запланований на вівторок, 7 липня.

Сергій Погорельцев підтвердив, що на ранок 6 липня 17 українців перебувають в ізоляторі на території поліцейського відділку аеропорту Афін. 

Як вже повідомляла "Європейська правда", сьогодні вони провели другу ніч в ізоляторі. На вулицю вийти людям жодного разу не дозволили, лише ненадовго випустили жінку з онуками. Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожує з двома онуками.

"Консульські посадові особи працюють з компетентними органами Греції з метою покращення умов перебування українських громадян, у першу чергу для бабусі з двома онуками (за можливості надати їм дозвіл на проживання в готелі), та перебувають на постійному зв'язку з нашими співвітчизниками", - зазначив у коментарі Сергій Погорельцев.

Він додав, що справа перебуває на особливому контролі керівництва МЗС, Департаменту консульської служби та посольства України в Греції.

Теми: ГреціяукраїнцікоронавірускарантинCovid-2019


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