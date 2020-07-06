Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

Понеділок, 6 липня 2020, 14:11

Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що закривають заклади, які працюють після 22 під час карантину, водночас Київ офіційно дозволив роботу ресторанів після 22.00.

Джерело: офіс президента після щоденної наради щодо протидії коронавірусу

Зеленському повідомили, що в Україні зменшився відсоток хворих на коронавірус медпрацівників, який наразі становить 6%.

Пряма мова Зеленського: "Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат.

Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами".

Деталі: Нацполіція стверджує, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали.

Крім того, поліцейські повідомили, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що будуть ретельніше контролювати роботу закладів.

Також Зеленському доповіли, що попри зростання кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Водночас, 6 липня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці дозволили працювати ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам після 22 години.

Передісторія:

  • 1 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відповідно до постанови уряду, місто посилює протиепідемічні заходи і обмежує роботу закладів громадського харчування та кінотеатрів до 22 години.
  • Водночас елітний клуб "Аляска" на вулиці Січових Стрільців у Києві дозволяв собі працювати і після 22.00, попри офіційну заборону для столичних закладів.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусКиївCovid-2019карантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

У Росії відреагували на слова Неїжпапи: обіцяють "сумний кінець"

Ресторанам і кінотеатрам столиці дозволили працювати після 22.00

В Україні стає все більше областей, де можна послаблювати карантин

відео, фотоУ Мукачеві з гранатомета обстріляли комплекс відпочинку

У неділю 543 українцям діагностували COVID, померли 13 осіб

Усі новини...
Зеленський
Зеленського чекає петиція проти впровадження 5G
У РНБО ще в січні розуміли загрози COVID-19, і Зеленський знав – Данілов
Зеленський в Одесі розповів ветеранам, у кого просити допомоги
Останні новини
15:35
Конкурс на голову правління УЗ: Юрик заявив, що уже пройшов співбесіду
15:28
Київ побив черговий температурний рекорд
15:23
Гетманцев незадоволений результатами податкової та митної служб після зміни керівництва
15:21
У Франції до критичного стану побили водія автобуса, який не впустив пасажирів без маски
15:16
Трансплантацію хочуть зробити частиною медреформи
15:06
Нардеп розповів, які норми вже змінилися у законопроєкті про гральний бізнес
15:00
відеоНапад зі зброєю: Пашинському вручили обвинувальний акт
14:45
Зеленського чекає петиція проти впровадження 5G
14:45
Данія дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2" новим суднам
14:41
На Херсонщині на COVID-19 тестують персонал баз відпочинку
Усі новини...