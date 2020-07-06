Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

Понеділок, 6 липня 2020, 14:11
У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що закривають заклади, які працюють після 22 під час карантину, водночас Київ офіційно дозволив роботу ресторанів після 22.00.

Джерело: офіс президента після щоденної наради щодо протидії коронавірусу

Зеленському повідомили, що в Україні зменшився відсоток хворих на коронавірус медпрацівників, який наразі становить 6%.

Пряма мова Зеленського: "Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат.

Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами".

Деталі: Нацполіція стверджує, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали.

Крім того, поліцейські повідомили, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що будуть ретельніше контролювати роботу закладів.

Також Зеленському доповіли, що попри зростання кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Водночас, 6 липня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці дозволили працювати ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам після 22 години.

Передісторія:

  • 1 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відповідно до постанови уряду, місто посилює протиепідемічні заходи і обмежує роботу закладів громадського харчування та кінотеатрів до 22 години.
  • Водночас елітний клуб "Аляска" на вулиці Січових Стрільців у Києві дозволяв собі працювати і після 22.00, попри офіційну заборону для столичних закладів.

Українська правда
Теми: ЗеленськийкоронавірусКиївCovid-2019карантин
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Фінляндія знову закриє кордон із Росією

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Є підсилення для нашої системи ППО
Зеленському представили перевірку військкомів: невтішні результати
Зеленський: Хороші новини з застосуванням дронів будуть частіші
Останні новини
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
20:54
Британія заборонила імпорт алмазів із Росії з 1 січня 2024 року
20:30
Фонд енергетичної підтримки України зібрав вже понад 400 мільйонів євро
20:28
фотоНБУ присвятив нову пам’ятну монету українським залізничникам
20:26
ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну
20:24
Німецький виробник дронів Quantum-Systems відкриє R&D-центр в Україні
20:23
фотоТелескоп Вебба зазнімкував найменшу "зірку-невдаху"
20:09
Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України
Усі новини...
Реклама: