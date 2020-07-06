У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають
Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що закривають заклади, які працюють після 22 під час карантину, водночас Київ офіційно дозволив роботу ресторанів після 22.00.
Джерело: офіс президента після щоденної наради щодо протидії коронавірусу
Зеленському повідомили, що в Україні зменшився відсоток хворих на коронавірус медпрацівників, який наразі становить 6%.
Пряма мова Зеленського: "Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат.
Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами".
Деталі: Нацполіція стверджує, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали.
Крім того, поліцейські повідомили, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.
У міністерстві внутрішніх справ заявили, що будуть ретельніше контролювати роботу закладів.
Також Зеленському доповіли, що попри зростання кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується.
Водночас, 6 липня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці дозволили працювати ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам після 22 години.
Передісторія:
- 1 липня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що відповідно до постанови уряду, місто посилює протиепідемічні заходи і обмежує роботу закладів громадського харчування та кінотеатрів до 22 години.
- Водночас елітний клуб "Аляска" на вулиці Січових Стрільців у Києві дозволяв собі працювати і після 22.00, попри офіційну заборону для столичних закладів.