У Києві дозволили роботу закладів після 22.00, а Зеленському доповіли, що їх закривають

Президенту Володимиру Зеленському доповіли, що закривають заклади, які працюють після 22 під час карантину, водночас Київ офіційно дозволив роботу ресторанів після 22.00.

Джерело: офіс президента після щоденної наради щодо протидії коронавірусу

Зеленському повідомили, що в Україні зменшився відсоток хворих на коронавірус медпрацівників, який наразі становить 6%.

Пряма мова Зеленського: "Зменшення кількості медиків, які заражаються коронавірусом, показує, що всі старання влади щодо захисту медичних працівників на передовій були правильними й мають результат.

Тепер таку ж ретельну увагу треба приділяти громадським місцям. Наприклад, ресторанам, кафе чи клубам. Треба вимагати від них відповідальності перед їхніми клієнтами".

Деталі: Нацполіція стверджує, що перевіряла роботу клубів після 22:00 й закрила ті розважальні заклади, які працювали.

Крім того, поліцейські повідомили, що лише два міста – Харків і Львів – чітко заборонили функціонування розважальних закладів після 22:00, а в Херсонській та Сумській областях взагалі не визначено умов для роботи таких закладів у вказаний час.

У міністерстві внутрішніх справ заявили, що будуть ретельніше контролювати роботу закладів.

Також Зеленському доповіли, що попри зростання кількості інфікованих коронавірусом, динаміка перебігу пандемії стабілізується.

Водночас, 6 липня міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці дозволили працювати ресторанам, закладам громадського харчування та кінотеатрам після 22 години.

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