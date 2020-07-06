Новини 6 липня: українці в Афінах, смерть Енніо Морріконе

17 українців провели другу ніч в ізоляторі аеропорту Афін, помер знаменитий італійський композитор Енніо Морріконе — актуальні новини 6 липня.

Про українців в Афінах

17 українців, яких у суботу не впустили до Греції, провели другу ніч у поліцейському ізоляторі в аеропорту Афін. Пасажирам досі не повернули паспорти і валізи з речами.

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Про Енніо Морріконе

На 92 році життя помер відомий італійський композитор Енніо Морріконе — він написав близько 500 музичних творів та отримав дві премії "Оскар": за внесок у кіномистецтво та за найкращу музику до стрічки "Мерзенна вісімка".

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