Кулеба: українців, яких не впустили до Греції, не депортують

До українців, яких не впустили до Греції, не застосують процедуру депортації.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Домовлено, що депортацію вони не отримають. Консули при вильоті будуть особисто контролювати, щоб саме так все відбулося", - повідомив глава МЗС.

Застосування процедури депортації загрожувало б для мандрівників подальшою кількарічною забороною на в'їзд до ЄС.

Дмитро Кулеба також закликав авіакомпанії не продавати квитки людям, знаючи, що вони не входять до категорій, які мають право в'їзду до країни призначення, а українців - ретельно перевіряти інформацію про умови в'їзду.

Нагадаємо, громадяни України, яким 4 липня було відмовлено у в’їзді до Греції, третю ніч провели в ізоляторі аеропорту Афін. На даний момент там перебувають 16 українців, в тому числі двоє дітей. У понеділок одній із затриманих українок дозволили перетнути грецький кордон. Для киянки Анни Левківської зробили виняток, як для студентки. Вона прямувала транзитом до Франції на навчання.

Вчора ввечері їм озвучили, що у вівторок заплановані рейси Ryanair та Wizz Air до Києва. Цими компаніями прилетіли українці до Афін і ними мають повертатися. Втім, станом на ранок вівторка невідомо, чи є домовленість про те, що компанії заберуть українців. Квитки вони не купували.

Детальніше про ситуацію в Афінах читайте у статті: "Грецькі уроки: як уникнути депортації під час поїздок до ЄС у епоху коронавірусу".