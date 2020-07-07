У київській багатоповерхівці стався витік газу: людей евакуювали
У житловому будинку на вулиці Райдужній, 69 у Києві стався виток газу з послідуючим горінням, рятувальники евакуювали мешканців.
Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва
Дослівно: "7 липня о 10:53… надійшло повідомлення про виток газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужній, 69, що у Дніпровському районі столиці".
Деталі: Займання виникло у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки, але на момент прибуття пожежників вогню вже не було.
Рятувальники відразу взялися до евакуації людей.
У квартирі, де сталася пожежа, виявили власника з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка передали бригаді швидкої меддопомоги.
З верхніх поверхів будинку евакуювали 8 осіб.
Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках
Передісторія:
- 21 червня у столиці в будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 (Позняки) стався вибух газу. Внаслідок обвалу частини будівлі загинули 5 осіб.
- Фахівці припускали, що будинок на Крушельницької доведеться демонтувати. Мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасове місце проживання.
- Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).