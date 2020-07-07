У київській багатоповерхівці стався витік газу: людей евакуювали

У житловому будинку на вулиці Райдужній, 69 у Києві стався виток газу з послідуючим горінням, рятувальники евакуювали мешканців.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва

Дослівно: "7 липня о 10:53… надійшло повідомлення про виток газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужній, 69, що у Дніпровському районі столиці".

Фото ДСНС

Деталі: Займання виникло у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки, але на момент прибуття пожежників вогню вже не було.

Рятувальники відразу взялися до евакуації людей.

У квартирі, де сталася пожежа, виявили власника з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка передали бригаді швидкої меддопомоги.

З верхніх поверхів будинку евакуювали 8 осіб.

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