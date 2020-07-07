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У київській багатоповерхівці стався витік газу: людей евакуювали

Вівторок, 7 липня 2020, 14:25
У київській багатоповерхівці стався витік газу: людей евакуювали
Фото ДСНС

У житловому будинку на вулиці Райдужній, 69 у Києві стався виток газу з послідуючим горінням, рятувальники евакуювали мешканців.

Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій Києва

Дослівно: "7 липня о 10:53… надійшло повідомлення про виток газу з послідуючим горінням в одній з квартир на вул. Райдужній, 69, що у Дніпровському районі столиці". 

 
Фото ДСНС 

Деталі: Займання виникло у квартирі на першому поверсі дев'ятиповерхівки, але на момент прибуття пожежників вогню вже не було.

Рятувальники відразу взялися до евакуації людей.

У квартирі, де сталася пожежа, виявили власника з незначними опіками кисті правої руки. Чоловіка передали бригаді швидкої меддопомоги.

З верхніх поверхів будинку евакуювали 8 осіб.

Знати більше: "З квартири залишилася я. І врятували папугу". Як розминулися зі смертю жителі панельки на Позняках

Передісторія:

  • 21 червня у столиці в будинку по вулиці Соломії Крушельницької, 1/5 (Позняки) стався вибух газу. Внаслідок обвалу частини будівлі загинули 5 осіб.
  • Фахівці припускали, що будинок на Крушельницької доведеться демонтувати. Мешканцям зруйнованих квартир запропонували тимчасове місце проживання.
  • Прокуратура порушила справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Українська правда

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Теми: Київгаз
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