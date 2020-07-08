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Пандемія: добова захворюваність вчергове перетнула позначку у 200 тисяч

Середа, 8 липня 2020, 04:35

7 липня у світі зареєстрували майже 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Найбільше нових хворих виявили у США – більше 55 тисяч. У Бразилії підтвердили 48,5 тисяч нових випадків, в Індії – понад 23 тисячі, у Південній Африці – близько 10 тисяч, у Росії – 6,3 тисяч, у Мексиці – майже 5 тисяч. 

Цього дня від коронавірусу померли 5512 осіб. Зокрема, 1312 смертей зареєстрували у Бразилії, 993 – в США, 480 – у Мексиці, 479 – в Індії, 200 – в Ірані, 198 – в Росії.

 
Знімок екрану Worldometers

За час пандемії у світі виявили 11 мільйонів 948 тисяч випадків зараження коронавірусом, серед них 546 тисяч – летальні. Також побороли хворобу 6 мільйонів 849 тисяч людей. 

Що передувало: 2 липня у світі зареєстрували більше 208 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. 

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Нагадаємо:

  • 239 науковців із 32 країн підписалися під відкритим листом до Всесвітньої організації охорони здоров'я, у якому стверджують, що ВООЗ применшує ризик поширення коронавірусу повітряним шляхом і закликають її переглянути рекомендації.

Українська правда
Теми: коронавірус


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