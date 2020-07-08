Новини 8 липня: слідство у справі Порошенка, пожежа на Луганщині

Слідство у справі Порошенка завершене: прокуратура вже не хоче для нього жодних обмежень, внаслідок пожеж на Луганщині загинули 5 осіб — актуальні новини 8 липня.

Про Порошенка

Слідство у справі проти 5-го президента Петра Порошенка завершило розслідування, хоча вночі 7 липня його продовжили на 3 місяці.

Пізніше, коли засідання суду продовжилось, прокурор у справі заявив, що обирати запобіжний захід вже неможливо, адже розслідування завершене.

Тому суд залишив без розгляду клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу експрезиденту.

Про пожежу

Внаслідок великої пожежі у Луганській області загинули 5 осіб. У лікарні потрапили 22 людини, серед них є діти. Також було знищено 24 будівлі і 59 отримали важкі пошкодження.

Голова МВС Арсен Аваков повідомив, що на гасінні пожежі почала працювати авіатехніка, а також озвучив три основних версії виникнення стихійного лиха: необережне поводження з вогнем, погодні умови, умисний підпал.

На засіданні Тристоронньої контактної групи українська сторона закликала до повного та всеосяжного режиму припинення вогню через пожежу.

У Луганську область прилетів президент Зеленський — він заявив, що уряд виділить по 300 тисяч грн на відновлення домівок та компенсації.

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